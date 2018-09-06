Черчесов объяснил выбор нового капитана сборной

«Это вытекало из логики всего, потому что Игоря (Акинфеева) нет, (Федора) Смолова нет, (Александр) Самедов приостановил выступление за сборную, Игнашевича нет, поэтому Артем — самый опытный наш футболист, и поэтому он будет выводить завтра команду», — заявил Черчесов.

3 сентября тренер рассказал, что капитаном сборной в сентябрьских матчах вместо Акинфеева будет Дзюба. Вратарю в это время будет необходимо пройти медицинский осмотр в Германии.

Сборная России 7 сентября встретится с национальной командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций. 10 сентября россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».