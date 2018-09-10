Защитник сборной Чехии Радим Ржезник поделился своим видением сборной России в преддверии очной встречи двух команд в контрольном матче, сообщает газета "Известия".
"У России шикарная команда и неважно, сыграют ли в их составе ключевые игроки, которые проявили себя на чемпионате мира. Сборная состоит из футболистов, которые выступают в лучших клубах России. А у тренера Станислава Черчесова есть собственное видение игры и он ориентируется на него независимо от наличия или отсутствия определенных игроков. Уверен, наш оппонент покажет игру не хуже, чем на чемпионате мира", — заявил футболист.
Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе сборной России над Турцией в рамках Лиги Наций УЕФА.