Сборная России сыграет в белом

Сборная России по футболу сыграет в белой форме в матче с командой Турции

Против Турции сыграем в белой форме! #вместемыкоманда pic.twitter.com/XlDlm7S6Xb— Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г. Игроки сборной России по футболу в гостевом комплекте формы проведут матч Лиги наций против команды Турции. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Полевые игроки сыграют в белых футболках. Вратарь сборной России выйдет на поле в форме лазурного цвета.

В пятницу сборная России стартует в Лиге наций матчем с командой Турции в Трабзоне. Встреча начнется в 21:45 мск.