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Неймар попросился обратно в «Барселону»
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Неймар просит вернуть его в «Барселону» 

Газета.Ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: Reuters
Бразильский форвард французского "ПСЖ" Неймар обращался в каталонскую "Барселону" с просьбой о возвращении в клуб, сообщает "Советский спорт".
По информации Mundo Deportivo, 26-летний футболист жалеет об уходе из стана сине-гранатовых, так как недоволен атмосферой во французской команде — ему не по душе конкуренция с уругвайцем Эдинсоном Кавани и французом Кильяном Мбаппе. Кроме того, Неймар считает, что соперники нарочно грубо играют против него.
Руководство "Барселоны" же возвращать бразильского игрока не торопятся. Во-первых, это связано с фигурой отца нападающего, который способствовал переходу сына в Париж за €222 млн Во-вторых, руководство клуба считает, что за три трансферных окна они сумели укрепить состав и больше не нуждаются в услугах южноамериканского форварда.
Контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года. В составе французского клуба он принялу участие в 35 матчах во всех турнирах, забив 32 мяча. Вместе с клубом он завоевал четыре трофея — чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Кубок лиги.
Ранее Неймар рассказал о возвращении капитанской повязки в сборной Бразилии.
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