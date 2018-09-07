Неймар попросился обратно в «Барселону»

Неймар просит вернуть его в «Барселону»

Бразильский форвард французского "ПСЖ" Неймар обращался в каталонскую "Барселону" с просьбой о возвращении в клуб, сообщает "Советский спорт"

По информации Mundo Deportivo, 26-летний футболист жалеет об уходе из стана сине-гранатовых, так как недоволен атмосферой во французской команде — ему не по душе конкуренция с уругвайцем Эдинсоном Кавани и французом Кильяном Мбаппе. Кроме того, Неймар считает, что соперники нарочно грубо играют против него.

Руководство "Барселоны" же возвращать бразильского игрока не торопятся. Во-первых, это связано с фигурой отца нападающего, который способствовал переходу сына в Париж за €222 млн Во-вторых, руководство клуба считает, что за три трансферных окна они сумели укрепить состав и больше не нуждаются в услугах южноамериканского форварда.

Контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года. В составе французского клуба он принялу участие в 35 матчах во всех турнирах, забив 32 мяча. Вместе с клубом он завоевал четыре трофея — чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Кубок лиги.

Ранее Неймар рассказал о возвращении капитанской повязки в сборной Бразилии.