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Матч Турция — Россия ждет аншлаг
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На матч Турция — Россия продано более 40 тысяч билетов 

Советский спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Всего стадион имени Шенола Гюнеша в Трабзоне вмещает 40 775 зрителей.
Матч Турция — Россия состоится сегодня, 7 августа и начнется в 21:45 по московскому времени.
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