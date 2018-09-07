Хиддинк нашел новую работу

Бывший главный тренер сборной России Хиддинк возглавил олимпийскую команду Китая

Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк возглавил олимпийскую сборную Китая. Об этом сообщил сам 71-летний специалист, которого цитирует издание AD.

"Я практически ушел на пенсию, но это отличная работа", — сказал Хиддинк.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год, под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2008 года. В 2012 году он возглавил махачкалинский "Анжи", который привел к бронзовым медалям чемпионата России сезона-2012/13. Последним местом работы голландского специалиста был английский "Челси", который он возглавлял с декабря 2015 года по июль 2016-го в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

В последний раз команда Китая по футболу принимала участие в Олимпиаде в 2008 году на домашних Играх в Пекине. В 2020 году Олимпиада пройдет в Токио.