Хиддинк нашел новую работу

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Бывший главный тренер сборной России Хиддинк возглавил олимпийскую команду Китая 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк возглавил олимпийскую сборную Китая. Об этом сообщил сам 71-летний специалист, которого цитирует издание AD.
"Я практически ушел на пенсию, но это отличная работа", — сказал Хиддинк.
Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год, под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2008 года. В 2012 году он возглавил махачкалинский "Анжи", который привел к бронзовым медалям чемпионата России сезона-2012/13. Последним местом работы голландского специалиста был английский "Челси", который он возглавлял с декабря 2015 года по июль 2016-го в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
В последний раз команда Китая по футболу принимала участие в Олимпиаде в 2008 году на домашних Играх в Пекине. В 2020 году Олимпиада пройдет в Токио.
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