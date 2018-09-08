«Я не хотел». Рамос оправдался за травму Салаха

Защитник «Реала» Рамос: не хотел причинить вред сопернику

Из-за этой травмы египетский футболист пропустил первый матч чемпионата мира — 2018 в России.

"Я никогда не хотел причинить вред сопернику на поле. Поэтому моя совесть чиста по поводу того, что я сделал той ночью. Не буду об этом думать вообще. Понимаю, что английские фанаты устроят мне теплый прием", — приводит слова защитника The Telegraph.

Ранее сообщалось. что "Реал" может купить 21-летнего форварда из Бразилии за €25 млн