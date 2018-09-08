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«Я не хотел». Рамос оправдался за травму Салаха
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Защитник «Реала» Рамос: не хотел причинить вред сопернику 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал ситуацию, когда в финале Лиги чемпионов по его вине травму получил нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, передает "Советский спорт".
Из-за этой травмы египетский футболист пропустил первый матч чемпионата мира — 2018 в России.
"Я никогда не хотел причинить вред сопернику на поле. Поэтому моя совесть чиста по поводу того, что я сделал той ночью. Не буду об этом думать вообще. Понимаю, что английские фанаты устроят мне теплый прием", — приводит слова защитника The Telegraph.
Ранее сообщалось. что "Реал" может купить 21-летнего форварда из Бразилии за €25 млн
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