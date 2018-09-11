Ещё
Терри оформил российскую визу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Терри оформил российскую визу 

Спорт-Экспресс + ещё 36 50 минут назад
Фото: Reuters
Как стало известно "СЭ", 37-летний бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри получил визу Российской Федерации. При этом окончательная договоренность о его переходе в "Спартак" еще не достигнута, но в результате сегодняшних переговоров в Лондоне стороны стали ближе к сделке и решили вопрос получения права на въезд футболиста на территорию нашей страны. Это сделано для того, чтобы не терять время в дальнейшем в случае успешного завершения трансфера.
Напомним, что соглашение звездного ветерана с красно-белыми уже было заключено: англичанин должен выступать за москвичей до конца сезона-2018/19 и имеет возможность продления трудовых отношений еще на год. Вместе с тем, в договоре есть опция отзыва подписей.
В конце прошлой недели Терри вернулся в Англию после медосмотра в римской клинике "Вилла Стюарт", и у него возникли сомнения в целесообразности переезда в Россию. Дело в том, что за девять месяцев в столичной команде игрок намерен заработать больше, чем 1,9 миллиона евро, как пока прописано в контракте.
По нашим данным, защитник просил увеличить свой суммарный доход за этот период примерно на 1,3-1,4 миллиона. Для решения этого вопроса в Великобританию отправилась делегация "Спартака". В понедельник стороны не сумели достичь договоренности, консультации продолжились во вторник.
Спорт-Экспресс: последние новости
В Англии 25 секунд матча с Швейцарией покажут в Ч/Б 45-летний Роберто Карлос начал карьеру в мини-футболе. И сделал дубль в дебютном матче В Белоруссии объяснили кричалку "Кто не скачет, тот москаль"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве257
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой107
Карикатура с Сереной Уильямс взбесила ее поклонников16
В Европе появится новый футбольный турнир
Тренер сборной Чехии уволился после разгрома от России1
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол Общество
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение