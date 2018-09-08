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Над звездой российского сборной нависла угроза
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Черышева заподозрили в употреблении допинга 

Lenta.ru + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев попал под подозрение в употреблении запрещенных препаратов. Об этом сообщает The Telegraph.
Испанское антидопинговое агенство насторожили слова отца футболиста Дмитрия Черышева, где упоминались инъекции гормона роста, сделанные во время пребывания игрока в «Вильярреале». Российский футбольный союз в свою очередь выступил с заявлением, что слова об инъекциях были неверно поняты журналистом: речь шла о инъекциях богатой тромбоцитами плазмы, что не является нарушением. Испанское агентство в свою очередь стремится установить, что именно попало в организм спортсмена.
Отмечается, что организация поддерживает при этом связь со Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. Применение гормона роста без соответствующего разрешения чревато дисквалификацией сроком до четырех лет.
Черышев стал одним из автором голов в матче Лиги наций между Турцией и Россией. Также футболист стал лучшим бомбардиром национальной команды на домашнем чемпионате мира, забив четыре гола в пяти матчах. Гол в ворота сборной Хорватии в матче за выход в полуфинал позволил Черышеву стать одним из претендентов на приз имени Ференца Пушкаша, которого удостаивается автор самого красивого гола в году.
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