Назван новый президент португальского «Спортинга»

Лиссабонский "Спортинг" провел выборы нового президента, им стал Фредерику Варандаш, сообщает "Советский спорт"

Варандаш взял 42,3 процента голосов. Жоау Бенедиту, который занял второе место, набрал 36,8 процентов. На третьем месте расположился Жозе Мария Риккьярди, получивший 14,55 процентов.

Новый президент сменил на этом посту Бруну де Карвалью, который 23 июня по решению заседание акционеров клуба был отправлен в отставку. Карвалью был избран президентом "Спортинга" в марте 2013 года. В 2017 году его переизбрали на второй срок.

Ранее сообщалось, что "Бенфику" могут отстранить от еврокубков на три года из-за коррупции.