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Украина одержала вторую победу в Лиге наций УЕФА
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Украина одержала вторую победу в Лиге наций УЕФА 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная Украина обыграла Словакию в матче второго тура Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".
Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.
Сборная Украины, набрав 6 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы 1 в Лиге B, Словакия расположилась на второй строчке.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее чешская полиция освободила арестованных украинских фанатов.
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 2-й турУкраина — Словакия — 1:0Голы: 1:0 — Ярмоленко, 80 (пенальти).
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