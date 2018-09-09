Украина одержала вторую победу в Лиге наций УЕФА

Сборная Украина обыграла Словакию в матче второго тура Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт"

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко

Сборная Украины, набрав 6 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы 1 в Лиге B, Словакия расположилась на второй строчке.

Ранее чешская полиция освободила арестованных украинских фанатов.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 2-й турУкраина — Словакия — 1:0Голы: 1:0 — Ярмоленко, 80 (пенальти).