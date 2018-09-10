Бывший тренер «Локомотива» может уехать на Украину

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Леонид Кучук может продолжить карьеру на Украине, сообщает Footboom.
Кандидатуру 59-летнего специалиста рассматривает "Рух" из Винников.
После семи матчей команда занимает последнее место в турнирной таблице первой лиги. Кучук тренировал на Украине киевский "Арсенал" и каменскую "Сталь".
Вместе с "Локомотивом" специалист завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2013/14, а с "Кубанью" доходил до финала Кубка России-2014/15.
Ранее Кучук покинул пост главного тренера "Ростова".