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Бывший тренер «Локомотива» может уехать на Украину
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Бывший главный тренер «Локомотива» может возглавить украинский «Рух» 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Леонид Кучук может продолжить карьеру на Украине, сообщает Footboom.
Кандидатуру 59-летнего специалиста рассматривает "Рух" из Винников.
После семи матчей команда занимает последнее место в турнирной таблице первой лиги. Кучук тренировал на Украине киевский "Арсенал" и каменскую "Сталь".
Вместе с "Локомотивом" специалист завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2013/14, а с "Кубанью" доходил до финала Кубка России-2014/15.
Ранее Кучук покинул пост главного тренера "Ростова".
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