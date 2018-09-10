Бывший тренер «Локомотива» может уехать на Украину

Бывший главный тренер «Локомотива» может возглавить украинский «Рух»

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Леонид Кучук может продолжить карьеру на Украине, сообщает Footboom.

Кандидатуру 59-летнего специалиста рассматривает "Рух" из Винников.

После семи матчей команда занимает последнее место в турнирной таблице первой лиги. Кучук тренировал на Украине киевский "Арсенал" и каменскую "Сталь".

Вместе с "Локомотивом" специалист завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2013/14, а с "Кубанью" доходил до финала Кубка России-2014/15.

Ранее Кучук покинул пост главного тренера "Ростова".