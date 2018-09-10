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Терри предрекли успех в «чемпионате пешеходов»
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Сергей Горлукович: «Терри до 40 лет может спокойно проходить пешком в РПЛ» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Спорт Экспресс
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович с интервью "СЭ" высказался о перспективах Джона Терри в российской премьер-лиге. 8 сентября красно-белые подписали контракт с 37-летним защитником на 9 месяцев с возможностью продления.
Сергей Горлукович:
— Закроет ли Терри Дзюбу? А что в этом сложного?"
— Не обидно, что в "Спартаке" сейчас не нашлось внутреннего резерва, нет молодых центральных защитников?
— Не знаю, чем руководствуются в клубе. То приглашают человека, который… Как бы помягче выразиться. Короче, которого дисквалифицировали на два года за употребление запрещенных препаратов (Романа Еременко. — Прим. "СЭ"). Теперь зовут того, кому скоро исполнится 38 лет. Зачем? С другой стороны, в нашем чемпионате с его черепашьими скоростями оба худшими точно не станут. Правда, при одном условии — если обойдутся без травм и хорошо себя подготовят к матчам.
— Как, на ваш взгляд, Джон будет смотреться в РПЛ?
— Ха! Ну он же не поехал в Германию, Италию, Испанию, отправился к нам — в чемпионат пешеходов. В России Терри сможет стоять, особо не двигаться и с его опытом читать игру. При должном отношении к делу ни в коем случае здесь не потеряется! Если ему здоровье позволит, может и до 40 спокойно проходить пешком в нашей лиге. И вообще будет лучшим!
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