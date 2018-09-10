ФИФА назвала кандидатов в команду года

Роналду, Месси и Салах в числе кандидатов в команду года по версии ФИФА и FIFPro

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена кандидатов на попадание в команду года по версии организации и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Всего в число кандидатов в команду вошли 55 человек:

В команду года войдут один вратарь, четыре защитника, три полузащитника и три нападающих. Игроки, попавшие в команду, будут объявлены во время церемонии вручения наград ФИФА 24 сентября в Лондоне.