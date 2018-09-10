ФИФА назвала кандидатов в команду года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена кандидатов на попадание в команду года по версии организации и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Всего в число кандидатов в команду вошли 55 человек:
вратари — Джанлуиджи Буффон (Италия, ПСЖ), Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал"), Давид де Хеа (Испания, "Манчестер Юнайтед"), Кейлор Навас (Коста-Рика, "Реал"), Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона");
защитники — Жорди Альба (Испания, "Барселона"), Дани Алвес (Бразилия, ПСЖ), Даниэль Карвахаль (Испания, "Реал"), Джорджо Кьеллини (Италия, "Ювентус"), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль"), Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"), Матс Хуммельс, Йозуа Киммих (оба — Германия, "Бавария"), Деян Ловрен (Хорватия, "Ливерпуль"), Марсело (Бразилия, "Реал"), Ерри Мина (Колумбия, "Эвертон"), Бенжамен Павар (Франция, "Штутгарт"), Жерар Пике (Испания, "Барселона"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Тиаго Силва (Бразилия, ПСЖ), Киран Триппьер (Англия, "Тоттенхэм"), Самюэль Умтити (Франция, "Барселона"), Рафаэль Варан (Франция, "Реал"), Шиме Врсалько (Хорватия, "Интер"), Кайл Уокер (Англия, "Манчестер Сити");
полузащитники — Серхио Бускетс (Испания, "Барселона"), Каземиро (Бразилия, "Реал"), Филиппе Коутиньо (Бразилия, "Барселона"), Кевин де Брёйне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Эден Азар (Бельгия, "Челси"), Андрес Иньеста (Испания, "Виссел Кобе"), Иско (Испания, "Реал"), Н'Голо Канте (Франция, "Челси"), Тони Кроос (Германия, "Реал"), Неманья Матич (Сербия, "Манчестер Юнайтед"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Поль Погба (Франция, "Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич (Хорватия, "Барселона"), Давид Сильва (Испания, "Манчестер Сити"), Артуро Видаль (Чили, "Барселона");
нападающие: Карим Бензема (Франция, "Реал"), Эдинсон Кавани (Уругвай, ПСЖ), Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус"), Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико"), Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"), Роберт Левандовский (Польша, "Бавария"), Ромелу Лукаку (Бельгия, "Манчестер Юнайтед"), Марио Манджукич (Хорватия, "Ювентус"), Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Неймар (Бразилия, ПСЖ), Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус"), Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Луис Суарес (Уругвай, "Барселона").
В команду года войдут один вратарь, четыре защитника, три полузащитника и три нападающих. Игроки, попавшие в команду, будут объявлены во время церемонии вручения наград ФИФА 24 сентября в Лондоне.