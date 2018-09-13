Нью-Йорк оставили без Лиги чемпионов

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Глава УЕФА опроверг слухи о возможном проведении финала Лиги чемпионов в США 

RT на русском + ещё 40 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин опроверг слухи о возможном проведении финала Лиги чемпионов в США.
«Эта идея в настоящее время вообще не обсуждается. УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы», — приводит слова Чеферина Mundo Deportivo.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Групповой турнир ЛЧ начнётся 18-19 сентября.
Ранее директор испанской медиагруппы Хоум Роурс сообщил, что УЕФА намерен провести финал Лиги чемпионов в американском Нью-Йорке.
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