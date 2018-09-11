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Сборная Испании разгромила Хорватию
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Сборная Испании разгромила Хорватию в Лиге наций с разницей в шесть мячей 

RT на русском + ещё 41 1 час назад
Фото: EPA
Сборная Испании по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Хорватии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
Встреча, прошедшая в Эльче, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро», завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.
В составе сборной Испании забили Сауль, Марко Асенсио, Родриго, Серхио Рамос и Иско.
Ещё один мяч в ворота хорватов залетел после рикошета от перекладины в спину голкиперу Ловре Калиничу.
В следующим матче в рамках Лиги наций, который состоится 12 октября сборная Хорватии встретится с Англией, после чего, 15 октября, с англичанами сыграет Испания.
Ранее сообщалось, что в УЕФА начали разбирательство из-за расистских выкриков во время матча Лиги наций.
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