Сборная России разгромила чехов

Сборная России по футболу разгромила чехов в товарищеском матче

Сборная России по футболу обыграла команду Чехии со счетом 5:1 в товарищеском матче. Игра прошла в Ростове-на-Дону.

В составе сборной России из-за небольших повреждений, полученных в матче Лиги наций против команды Турции (2:1) 7 сентября, не сыграли нападающий Артем Дзюба и защитник Федор Кудряшов

В новейшей истории сборные России и Чехии до этого встречались трижды. На групповом этапе чемпионата Европы — 1996 команды сыграли вничью — 3:3 (в составе сборной России в том матче в воротах играл Станислав Черчесов , сейчас являющийся главным тренером команды), на групповой стадии ЧЕ-2012 россияне победили — 4:1, в товарищеском матче перед чемпионатом Европы — 2016 победу одержали чехи — 2:1.

Сборная Чехии не сумела пробиться на чемпионат мира по футболу 2018 года. В новом турнире Союза европейских футбольных ассоциаций — Лиге наций — чехи выступают в группе 1 лиги В с командами Украины и Словакии. В первом матче турнира чехи проиграли украинцам дома со счетом 1:2.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 11 октября в Лиге наций против команды Швеции. Игра пройдет в Калининграде.