Головин вернулся к тренировкам в «Монако»

Головин вернулся к тренировкам в общей группе игроков «Монако»

Полузащитник сборной России по футболу и клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин возобновил тренировки в общей группе.

Об этом сообщает официальный сайт монегасков.

Россиянин вместе с остальными футболистами готовится к матчу пятого тура чемпионата Франции против «Тулузы».

Хавбек перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. На одной из первых тренировок он получил травму голеностопа, из-за которой пропустил начало сезона.

Ранее сообщалось, что Головин впервые после травмы начал тренироваться с мячом.