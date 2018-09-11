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Головин вернулся к тренировкам в «Монако»
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Головин вернулся к тренировкам в общей группе игроков «Монако» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России по футболу и клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин возобновил тренировки в общей группе.
Об этом сообщает официальный сайт монегасков.
Россиянин вместе с остальными футболистами готовится к матчу пятого тура чемпионата Франции против «Тулузы».
Хавбек перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. На одной из первых тренировок он получил травму голеностопа, из-за которой пропустил начало сезона.
Ранее сообщалось, что Головин впервые после травмы начал тренироваться с мячом.
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