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Дубль Шатова помог «Зениту» победить «Локомотив»
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Дубль Шатова помог «Зениту» победить «Локомотив» в матче РПЛ 

RT на русском + ещё 101 11 часов назад
Фото: @zenit_spb Twitter
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев поля.
«Зенит» забил первым. На 13-й минуте отличился Олег Шатов. «Локомотив» смог восстановить паритет на 17-й минуте, благодаря голу Дмитрия Баринова.
После перерыва хозяева поля трижды поразили ворота гостей. На 48-й минуте забил Александр Ерохин, на 57-й — Артём Дзюба, а на 64-й Шатов оформил дубль.
«Локомотив» смог отыграть два мяча благодаря голам Алексея Миранчука и Фёдора Смолова на 74-й и 85-й минутах.
На 90-й минуте Себастьян Дриуссии увеличил преимущество «Зенита», тем самым установив итоговый счёт матча.
«Железнодорожники» завершали матч вдесятером. Красную карточку на 82-й минуте получил Дмитрий Тарасов.
В девятом туре «Зенит» на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи», а «Локомотив» на своём поле примет грозненский «Ахмат».
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