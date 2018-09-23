Дубль Шатова помог «Зениту» победить «Локомотив» в матче РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев поля.

После перерыва хозяева поля трижды поразили ворота гостей. На 48-й минуте забил Александр Ерохин , на 57-й — Артём Дзюба , а на 64-й Шатов оформил дубль.

На 90-й минуте Себастьян Дриуссии увеличил преимущество «Зенита», тем самым установив итоговый счёт матча.

«Железнодорожники» завершали матч вдесятером. Красную карточку на 82-й минуте получил Дмитрий Тарасов

В девятом туре «Зенит» на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи», а «Локомотив» на своём поле примет грозненский «Ахмат».