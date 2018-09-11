Ещё
Роберто Карлос дебютировал в мини-футболе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпион мира 2002 года Роберто Карлос дебютировал в мини-футболе 

ТАСС + ещё 11 2 часа назад
Фото: EPA
Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос дебютировал в мини-футболе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание El Comercio.
45-летний бразилец сыграл за японский клуб "Развитие" в выставочном матче против команды "Воскуоре Сэндай". Роберто Карлос отметился дублем, его команда одержала победу со счетом 2:1.
Отмечается, что игру посетило 3015 зрителей. При этом средняя посещаемость матчей "Развития" составляет порядка 1500 человек.
Роберто Карлос выступал в футболе с 1991 по 2015 год. В течение карьеры защитник играл за такие клубы, как итальянский "Интер" и испанский "Реал". В 2011 году игрок перешел в махачкалинский "Анжи", где спустя год завершил карьеру игрока и на какое-то время стал директором команды. В 2015 году на непродолжительное время возобновил карьеру в индийском "Дели Дайнамосе", за который провел три матча.
За сборную Бразилии Роберто Карлос выступал с 1992 по 2006 год, проведя в ее составе 125 матчей и отметившись 11 голами. В составе национальной команды игрок становился чемпионом мира (2002), дважды — обладателем Кубка Америки (1997, 1999), победителем Кубка конфедераций (1997), вице— чемпионом мира (1998) и бронзовым призером Олимпийских игр (1996).
ТАСС: последние новости
Сборные Италии и Польши по футболу сыграли вничью в матче Лиги наций СМИ: УЕФА хочет провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке Прокурорская проверка прошла в РУСАДА после обращения руководства агентства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве257
Карикатура с Сереной Уильямс взбесила ее поклонников16
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой107
Терри оформил российскую визу
В Европе появится новый футбольный турнир
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол Общество
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение