Чемпион мира 2002 года Роберто Карлос дебютировал в мини-футболе

Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос дебютировал в мини-футболе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание El Comercio.

45-летний бразилец сыграл за японский клуб "Развитие" в выставочном матче против команды "Воскуоре Сэндай". Роберто Карлос отметился дублем, его команда одержала победу со счетом 2:1.

Отмечается, что игру посетило 3015 зрителей. При этом средняя посещаемость матчей "Развития" составляет порядка 1500 человек.

Роберто Карлос выступал в футболе с 1991 по 2015 год. В течение карьеры защитник играл за такие клубы, как итальянский "Интер" и испанский "Реал" . В 2011 году игрок перешел в махачкалинский "Анжи", где спустя год завершил карьеру игрока и на какое-то время стал директором команды. В 2015 году на непродолжительное время возобновил карьеру в индийском "Дели Дайнамосе", за который провел три матча.

За сборную Бразилии Роберто Карлос выступал с 1992 по 2006 год, проведя в ее составе 125 матчей и отметившись 11 голами. В составе национальной команды игрок становился чемпионом мира (2002), дважды — обладателем Кубка Америки (1997, 1999), победителем Кубка конфедераций (1997), вице— чемпионом мира (1998) и бронзовым призером Олимпийских игр (1996).