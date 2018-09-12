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«Астон Вилла» решила перехватить Терри у «Спартака»
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«Астон Вилла» может перехватить Терри у «Спартака» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
"Астон Вилла" рассматривает возможность подписать новый контракт с бывшим защитником сборной Англии и "Челси" Джоном Терри, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Star, клуб, за который уже выступал английский защитник, готов предложить Терри зарплату в €3,5 млн в год.
Главным претендентом на англичанина остается московский "Спартак", который хочет подписать контракт по схеме "1+1". В СМИ сообщали, что футболист уже прошел медицинское обследование для перехода в столичный клуб.
Также информируется, что ответа "Спартак" ожидает к концу сегодняшнего дня.
Ранее футбольный агент Трабукки рассказал, когда ждет окончательного решения от Терри.
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