«Астон Вилла» решила перехватить Терри у «Спартака»

«Астон Вилла» может перехватить Терри у «Спартака»

По информации Daily Star, клуб, за который уже выступал английский защитник, готов предложить Терри зарплату в €3,5 млн в год.

Главным претендентом на англичанина остается московский "Спартак" , который хочет подписать контракт по схеме "1+1". В СМИ сообщали, что футболист уже прошел медицинское обследование для перехода в столичный клуб.

Также информируется, что ответа "Спартак" ожидает к концу сегодняшнего дня.

Ранее футбольный агент Трабукки рассказал, когда ждет окончательного решения от Терри.