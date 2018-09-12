Врачи назвали секрет хорошей формы Роналду 

Врачи, которые следят за состоянием здоровья нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказали, в чем секрет его отличной формы, передает "Советский спорт".
"Три пункта успеха Роналду: правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых", — цитирует доктора Хуана Карлоса Эрнандеса La Gazzetta dello Sport.
"Разница между Криштиану и другими — преданность делу. Он никогда не останавливается", — добавил врач Мик Клегг.
33-летний португальский футболист перешел в туринский "Ювентус" этим летом. До этого он девять лет играл в мадридском "Реале".
Ранее голкипер Льорис не включил Роналду в свой список опасных форвардов.