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Врачи назвали секрет хорошей формы Роналду
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Врачи назвали секрет хорошей формы Роналду 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Врачи, которые следят за состоянием здоровья нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказали, в чем секрет его отличной формы, передает "Советский спорт".
"Три пункта успеха Роналду: правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых", — цитирует доктора Хуана Карлоса Эрнандеса La Gazzetta dello Sport.
"Разница между Криштиану и другими — преданность делу. Он никогда не останавливается", — добавил врач Мик Клегг.
33-летний португальский футболист перешел в туринский "Ювентус" этим летом. До этого он девять лет играл в мадридском "Реале".
Ранее голкипер Льорис не включил Роналду в свой список опасных форвардов.
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