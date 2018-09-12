Павлюченко прокомментировал поражение за «Знамя»

Павлюченко прокомментировал поражение в дебютном матче за «Знамя»

Бывший нападающий "Спартака" , "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал дебютный матч за ФК "Знамя" (Ногинск), в котором его команда проиграла "Металлисту" из Королева со счетом 0:1.

— Видите, сегодня проиграли. Значит, надо больше тренироваться, правильно? — спросил Роман у юных поклонников "Знамени" во время послематчевой автограф-сессии.

После матча 23-го тура первенства России среди команд третьего дивизиона с королевским "Металлистом" (0:1) Павлюченко около получаса раздавал автографы юным болельщикам. Это была первая из четырех игр экс-нападающего сборной России за подмосковный клуб.