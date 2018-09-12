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Павлюченко прокомментировал поражение за «Знамя»
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Павлюченко прокомментировал поражение в дебютном матче за «Знамя» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 40 минут назад
Фото: Instagram
Бывший нападающий "Спартака", "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал дебютный матч за ФК "Знамя" (Ногинск), в котором его команда проиграла "Металлисту" из Королева со счетом 0:1.
— Видите, сегодня проиграли. Значит, надо больше тренироваться, правильно? — спросил Роман у юных поклонников "Знамени" во время послематчевой автограф-сессии.
После матча 23-го тура первенства России среди команд третьего дивизиона с королевским "Металлистом" (0:1) Павлюченко около получаса раздавал автографы юным болельщикам. Это была первая из четырех игр экс-нападающего сборной России за подмосковный клуб.
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