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Дубль Погба помог «МЮ» разгромить «Янг Бойз»
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Дубль Погба помог «МЮ» разгромить «Янг Бойз» 

LiveSport.Ru + ещё 26 13 часов назад
Фото: twitter.com/ManUtd
В матче 1-го тура группы Н Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл швейцарский «Янг Бойз» со счетом 3:0.
Счет на 36-й минуте открыл французский хавбек «МЮ» Поль Погба, который изумительным по точности ударом уложил мяч с линии штрафной площади в левую «девятку».
А на 44-й минуте Поль Погба реализовал пенальти, назначенный за игру рукой со стороны Мбабу в штрафной «Янг Бойз».
На 66-й минуте стремительную контратаку четыре в три провели англичане. Погба мастерски покатил мяч влево на Антони Марсьяля, который и переиграл Фон Балльмооса.
Во 2-м туре «Ювентус» на своем поле примет «Янг Бойз», а «Валенсия» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед». Оба матча пройдут 2 октября.
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