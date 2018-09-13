Футболистов отчислили за нацистское приветствие

В Германии футболисты отчислены за нацистское приветствие

Любительский клуб «1920 Мюль» разорвал контракты с семью футболистами второго состава. Все они пострадали из-за демонстрации нацистского приветствия.

Как сообщает RTL, они показали запрещенный на территории Германии жест во время общекомандной фотографии. Сделали это футболисты по просьбе Энгина Арслана. Один из спонсоров клуба попросил ребят изобразить что-нибудь забавное.

Позже Арслан удалил фотографию из Facebook, но её уже увидели в руководстве клуба. На внеочередном собрании исполнительного совета и было принято решение о расставании как с футболистами, так и со спонсором. Несмотря на принесенные извинения с их стороны.

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