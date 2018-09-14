Головин не попал в заявку «Монако»

«Монако» на своём официальном сайте огласил заявку на предстоящую игру с «Тулузой» в пятом туре французской Лиги 1.
В числе заявленных на матч футболистов не оказалось российского полузащитника Александра Головина, который ещё не успел окончательно набрать нужные кондиции для участия в игре. Ранее стало известно, что хавбек вернулся к тренировкам в общей группе «монегасков».
Заявка «Монако» на матч с «Тулузой»:
Вратари: Диего Бенальо, Сейду Си.
Защитники: Антонио Баррека, Камил Глик, Бенджамин Хенрихс, Жемерсон, Андреа Раджи, Джибриль Сидибе.
Полузащитники: Жан-Эде Аолу, Юсеф Аит Беннассер, Насер Шадли, Самуэль Грандсир, Кевин Н’Дорам, Юри Тилеманс, Адама Траоре, Софьян Диоп, Мусса Силла.
Нападающие: Хорди Мбула, Радамель Фалькао.
Матч «Тулуза» — «Монако» состоится 15 сентября в Тулузе и начнётся в 21:00 по московскому времени.