Подсчитаны деньги «Реала» на новых звезд

Мадридский «Реал» имеет в своем распоряжении 372 миллиона евро на покупку новых игроков. Об этом сообщает As.

Из эних 190 миллионов составляют уже имеющиеся в казне клуба средства, еще 182 предоставят кредиторы. Мадридский клуб этим летом сумел сэкономить на трансферах, отказавшись от покупки игроков ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе. Отмечается, что теперь «Реал» вновь сможет собрать команду «галактикос».

При этом президент клуба Флорентино Перес хочет реконструировать стадион «Сантьяго Бернабеу», что может обойтись в 575 миллионов. Источник отмечает, что это ставит «Реал» в «деликатное положение».