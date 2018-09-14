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Подсчитаны деньги «Реала» на новых звезд
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Подсчитаны деньги «Реала» на новых звезд 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Andrea Comas / AP
Мадридский «Реал» имеет в своем распоряжении 372 миллиона евро на покупку новых игроков. Об этом сообщает As.
Из эних 190 миллионов составляют уже имеющиеся в казне клуба средства, еще 182 предоставят кредиторы. Мадридский клуб этим летом сумел сэкономить на трансферах, отказавшись от покупки игроков ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе. Отмечается, что теперь «Реал» вновь сможет собрать команду «галактикос».
При этом президент клуба Флорентино Перес хочет реконструировать стадион «Сантьяго Бернабеу», что может обойтись в 575 миллионов. Источник отмечает, что это ставит «Реал» в «деликатное положение».
Летом 2018 года «Реал» подписал шестерых футболистов, потратив около 155 миллионов евро. На продаже нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» клуб заработал 100 миллионов евро.
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