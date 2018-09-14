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Дебют Головина за «Монако» вновь откладывается
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Дебют Головина за «Монако» вновь откладывается 

Газета.Ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник "Монако" Александр Головин с большой долей вероятности не сможет принять участие в матче 5-го тура чемпионата Франции против "Тулузы", сообщает "РИА Новости".
Об этом рассказал источник из окружения футболиста.
"Крайне маловероятно, что в игре с "Тулузой" Головин появится на поле. Уже несколько дней он тренируется в общей группе, но с ограничениями. С тем повреждением, которое есть, очень важно, чтобы игрок восстановился именно полностью. Пока этого сказать нельзя, а рисковать здоровьем футболиста в такой ситуации никто не будет", — сказал собеседник.
22-летний Головин перешел в "Монако" этим летом из московского ЦСКА за €30 млн, однако на одной из первых тренировок получил повреждение и пока не дебютировал за новый клуб.
Матч "Тулуза" — "Монако" состоится 15 сентября.
Ранее сообщалось, что Головин тренируется в общей группе "Монако".
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