Дебют Головина за «Монако» вновь откладывается

Об этом рассказал источник из окружения футболиста.

"Крайне маловероятно, что в игре с "Тулузой" Головин появится на поле. Уже несколько дней он тренируется в общей группе, но с ограничениями. С тем повреждением, которое есть, очень важно, чтобы игрок восстановился именно полностью. Пока этого сказать нельзя, а рисковать здоровьем футболиста в такой ситуации никто не будет", — сказал собеседник.

22-летний Головин перешел в "Монако" этим летом из московского ЦСКА за €30 млн, однако на одной из первых тренировок получил повреждение и пока не дебютировал за новый клуб.

Матч "Тулуза" — "Монако" состоится 15 сентября.

Ранее сообщалось, что Головин тренируется в общей группе "Монако".