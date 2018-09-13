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Смолов бросил вызов Модричу в проморолике «Локомотива»
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Смолов бросил вызов Модричу в проморолике «Локомотива» к Лиге чемпионов 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Локомотив» представил проморолик к началу выступлений в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
Видео снято в стиле ковбойского вестерна, главными действующими лицами которого стали форвард «железнодорожников» Фёдор Смолов, сыгравший самого себя, и полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.
Ролик доступен на странице «Локомотива» в YouTube.
Соперниками «Локомотива» по группе D в Лиге чемпионов являются «Порту», «Шальке-04» и «Галатасарай». Первый матч команда Юрия Сёмина проведёт на выезде против турецкого клуба. Встреча состоится 18 сентября в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и начнётся в 22:00 по московскому времени.
На данный момент «железнодорожники» занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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