Каррера рассказал о своих словах игрокам после поражения

Тренер «Спартака» рассказал о своих словах игрокам после поражения

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, о чем говорил команде в раздевалке после поражения от "Рапида" (0:2) в матче группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.

"Я сказал, что нужно держать выше голову. На поле они выложились на 100 процентов. Для меня, когда игрок отдается на 100 процентов, я доволен. Естественно, можно выиграть, проиграть, ошибиться, но главное — выкладываться.

Первый мяч они забили с углового. Но по сути, у них не было ярких голевых моментов. Они хорошо разыгрывали мяч в центре поле. Мы знали, что впереди у них качественные игроки. Но я не считаю, что моментов они создали много.

Мы много ошибались в последних пасах. И нам забили два мяча после наших ошибок. Если бы бы лучше выполняли последний пас, исход был бы другим", — поделился Каррера.

Ранее "Спартак" в Лиге Европы уступил "Рапиду".