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Каррера рассказал о своих словах игрокам после поражения
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Тренер «Спартака» рассказал о своих словах игрокам после поражения 

Газета.Ru + ещё 82 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, о чем говорил команде в раздевалке после поражения от "Рапида" (0:2) в матче группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.
"Я сказал, что нужно держать выше голову. На поле они выложились на 100 процентов. Для меня, когда игрок отдается на 100 процентов, я доволен. Естественно, можно выиграть, проиграть, ошибиться, но главное — выкладываться.
Первый мяч они забили с углового. Но по сути, у них не было ярких голевых моментов. Они хорошо разыгрывали мяч в центре поле. Мы знали, что впереди у них качественные игроки. Но я не считаю, что моментов они создали много.
Мы много ошибались в последних пасах. И нам забили два мяча после наших ошибок. Если бы бы лучше выполняли последний пас, исход был бы другим", — поделился Каррера.
Ранее "Спартак" в Лиге Европы уступил "Рапиду".
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