Форвард «Зенита» объяснил отказ «Спартаку»

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси поделился историей своего трансфера в "Зенит", передает "СЭ".
Форвард пополнил состав сине-бело-голубых летом 2017 года. По словам футболиста, в нем был заинтересован московский "Спартак".
"Год назад передо мной действительно лежало два контракта, от "Спартака" и "Зенита". И я выбрал "Зенит" из-за того, какой это большой клуб, уникальный стадион, какие у него болельщики, и потому что здесь уже был Леандро Паредес. Я знал его с самого детства, и это было большой мечтой — однажды сыграть вместе за одну команду из сильного чемпионата. Хочу продолжать играть рядом с ним. Так что, если он вдруг решит уйти, попробую уговорить его остаться", — рассказал Дриусси.
Ранее сообщалось, что "Зенит" поздравил Дриусси с рождением дочери.