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Черчесов отказался смотреть на вещи глазами Дзюбы
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Черчесов: Дзюбе ещё нет 55 лет, нельзя его глазами смотреть на вещи 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о взаимоотношениях с нападающим Артёмом Дзюбой, отметив, что у него не было никакого конфликта с футболистом.
«Никто ни с кем не конфликтовал. Повторюсь, вы футболистов не знаете, как мы. Дзюба в «молодёжке» играл у Ромащенко, у меня тоже. Мы знаем, какой у него психотип. Кроме того, он взрослеет, на какие-то вещи смотрит иначе. Артёму ещё нет 55 лет, нельзя его глазами смотреть на вещи. Мы же должны грамотно себя вести, чтобы футболиста не потерять. А то, что он нашёл правильные шаги в своём развитии, нас это только порадовало. И мы воспользовались шансом, который он нам дал», — сказал наставник сборной России в эфире телеканала «Россия 24».
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