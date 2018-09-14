Черчесов отказался смотреть на вещи глазами Дзюбы

Черчесов: Дзюбе ещё нет 55 лет, нельзя его глазами смотреть на вещи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о взаимоотношениях с нападающим Артёмом Дзюбой , отметив, что у него не было никакого конфликта с футболистом. «Никто ни с кем не конфликтовал. Повторюсь, вы футболистов не знаете, как мы. Дзюба в «молодёжке» играл у Ромащенко, у меня тоже. Мы знаем, какой у него психотип. Кроме того, он взрослеет, на какие-то вещи смотрит иначе. Артёму ещё нет 55 лет, нельзя его глазами смотреть на вещи. Мы же должны грамотно себя вести, чтобы футболиста не потерять. А то, что он нашёл правильные шаги в своём развитии, нас это только порадовало. И мы воспользовались шансом, который он нам дал», — сказал наставник сборной России в эфире телеканала «Россия 24».