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Умер брат российского футболиста
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Умер брат российского футболиста 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский футбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования полузащитнику команды Хетагу Хосонову в связи с кончиной его брата.
«Руководство, сотрудники, тренеры и игроки ЦСКА скорбят в связи со смертью брата полузащитника Хетага Хосонова. Мы вместе с Хетагом переживаем эту утрату и приносим искренние соболезнования его родным и близким. Держись, Хас», — говорится в твиттере «армейцев».
О причинах смерти брата Хетага Хосонова не сообщается.
В данный момент Хосонов восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости правой стопы.
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