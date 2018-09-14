Умер брат российского футболиста 

Московский футбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования полузащитнику команды Хетагу Хосонову в связи с кончиной его брата.
«Руководство, сотрудники, тренеры и игроки ЦСКА скорбят в связи со смертью брата полузащитника Хетага Хосонова. Мы вместе с Хетагом переживаем эту утрату и приносим искренние соболезнования его родным и близким. Держись, Хас», — говорится в твиттере «армейцев».
О причинах смерти брата Хетага Хосонова не сообщается.
В данный момент Хосонов восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости правой стопы.