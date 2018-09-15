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Игрок сборной Италии рад ненависти болельщиков
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Нападающему сборной Италии приятна ненависть болельщиков 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли объяснил, почему не решился на переход в итальянский клуб минувшим летом, передает "Советский спорт".
По словам форварда, ненависть со стороны итальянских болельщиков не является причиной его отказа.
"Приятно читать комментарии и видеть, сколько людей в Италии ненавидит меня. Когда дела пойдут на лад, я надеюсь, что они продолжат ненавидеть меня и не будут поддерживать. Это правильно — нужно быть последовательными.
Была реальная причина, по которой я не хотел возвращаться в Серию А. Думаю, теперь все ясно", — цитирует Балотелли Football Italia.
Ранее сообщалось, что Балотелли исключили из "Ниццы" из-за лишнего веса.
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