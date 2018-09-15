Действующего чемпиона России сравнили с «Титаником»

«Наблюдать за "Локомотивом" Юрия Семина так же интересно и увлекательно, как если бы "Титаник" медленно и неотвратимо тонул три-четыре сезона полнометражного телесериала», — заявил Уткин.

Журналист разобрал тактику действующего чемпиона России в матче с «Динамо» (1:1) и указал на ошибки тренерского штаба.

«Если бы в технической зоне у скамейки "Локомотива" вместо мечущегося Семина неподвижно росла садовая настурция, это было бы хотя бы а) красиво и б) безвредно», — заметил Уткин.

«Локомотив» занимает восьмое место в чемпионате России. В семи турах действующий чемпион набрал девять очков. 18 сентября клуб стартует в Лиге чемпионов и сыграет на выезде с турецким «Галатасараем».