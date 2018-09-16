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Дзюба выступит на теннисном турнире
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Дзюба выступит на теннисном турнире 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России и Санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба выразил желание выступить на теннисном турнире St. Petersburg Open. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
«Турнир Pro-Am обязательно состоится. Он будет проводиться не только в субботу: финал состоится в воскресенье, но начнём мы играть в пятницу, чтобы не было слишком большой нагрузки для профессионалов. Артем хочет сыграть, и мы ему предоставили "уайлд-кард"», — заявил генеральный директор турнира Александр Медведев.
Матчи St. Petersburg Open пройдут с 16 по 23 сентября. В случае участия, Дзюба выступит в качестве профессионала-любителя.
В семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) 30-летний форвард забил уже три мяча. Также на его счету один гол в Лиге Европы.
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