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«Лучше сдохну в подворотне»: Генич поругался с Уткиным
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Уткин попрекнул Генича работой на хозяина 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о конфликте с известным журналистом Василием Уткиным. 40-летний Генич заявил, что больше никогда не обратится к коллеге.
«Всегда знал (или хотел об этом знать), что в сложной ситуации Василий Уткин будет на твоей стороне, но… аудитория победила. Может, я сдохну в подворотне и не будет куска хлеба, но к Васе больше ни разу не обращусь», — написал Генич в Twitter.
Это заявление Генича стало следствием переписки в Twitter насчет аудитории. Уткин провел водораздел между собой и коллегами: тех кормит хозяин, а Уткина — аудитория.
«Про аудиторию и хозяина — факт. И будь у меня выбор, я б, наверно, выбрал — на хозяина. Спокойней. Но не случилось…» — написал Уткин в Twitter.
Ранее News.ru сообщал, что Уткин выступил с критикой Юрия Семина. Он назвал главного тренера «Локомотива» «вздорным стариканом».
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