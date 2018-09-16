«Лучше сдохну в подворотне»: Генич поругался с Уткиным

Уткин попрекнул Генича работой на хозяина

«Всегда знал (или хотел об этом знать), что в сложной ситуации Василий Уткин будет на твоей стороне, но… аудитория победила. Может, я сдохну в подворотне и не будет куска хлеба, но к Васе больше ни разу не обращусь», — написал Генич в Twitter.

Это заявление Генича стало следствием переписки в Twitter насчет аудитории. Уткин провел водораздел между собой и коллегами: тех кормит хозяин, а Уткина — аудитория.

«Про аудиторию и хозяина — факт. И будь у меня выбор, я б, наверно, выбрал — на хозяина. Спокойней. Но не случилось…» — написал Уткин в Twitter.