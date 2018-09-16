«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»

В Москве завершился матч 7-го тура российской Премьер-лиги. «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» принимал «Ахмат» и потерпел поражение (1:2). Для гостей эта победа стала первой после возвращения в команду главного тренера Рашида Рахимова.
Гости ушли на перерыв, ведя в счете. На 20-й минуте арбитр Василий Казарцев назначил пенальти, который реализовал Родолфо. Хозяева отыгрались во втором тайме. Фернандо подал угловой, а Георгий Джикия выиграв верховую борьбу поразил ворота Евгения Городова (1:1). Победу «Ахмут» принес вышедший на замену Антон Швец, который отличился на 86-й минуте.
«Спартак» с 14 очками в активе остался на 2-м месте в РПЛ и теперь отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков. «Ахмат» набрал 10 пунктов и поднялся на 8-е место.
РПЛ-2018/19. 7-й тур.
«Спартак» — «Ахмат» 1:2 (0:1)
Голы: Родолфо, 20 (0:1, с пенальти), Джикия, 56 (1:1), Швец, 86 (1:2).
«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов (Ещенко, 73), Попов (Глушаков, 73), Зобнин, Ломовицкий, Фернандо, Ханни (Адриано, 84), Зе Луиш.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Ромеро, Иванов (Швец, 72), Гащенков (Мбенге, 90), Бериша (Митришев, 63), Исмаэл, Думбия.