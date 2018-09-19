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Дубль Тальяфико помог «Аяксу» разгромить АЕК
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Дубль Тальяфико помог «Аяксу» разгромить АЕК 

LiveSport.Ru + ещё 16 3 часа назад
Фото: twitter.com/AFCAjax
Амстердамский «Аякс» одержал домашнюю победу над афинским АЕК (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е.
Счет в матче был открыт на 46-й минуте. Хозяева заработали угловой, после первой подачи гости отбились. Подбор остался за хозяева, и Давид Нерес выполнял зрячий заброс в штрафную АЕКа. Николас Тальяфико выскочил из-за спин оппонентов и с подступов к вратарской в касание расстрелял Баркаса.
На 77-й минуте Тадич справа здорово ворвался в штрафную афинцев, уйдя от Ойконому, навесил в центр на линию вратарской, и оказавшийся без опеки Донни Ван де Бек вколотил мяч под перекладину ворот Баркаса.
А на 90-й минуте Эйтинг выполнил заброс на левый фланг на Тальяфико, защитник набрал скорость под эту передачу и с линии штрафной площади с острого угла в касание по невероятной дуге отправил снаряд в дальний угол за шиворот голкиперу.
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