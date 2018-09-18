Франк Рибери собрался играть до 38 лет

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери поделился своими планами на будущее. Француз заявил, что готов выступать до 38 лет.

35-летний Рибери весной продлил контракт с "Баварией" еще на год. При этом сам футболист чувствует в себе силы играть до 38 лет. В нынешнем сезоне бывший полузащитник сборной Франции сыграл два матча и забил один мяч.