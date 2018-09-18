Франк Рибери собрался играть до 38 лет 

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери поделился своими планами на будущее. Француз заявил, что готов выступать до 38 лет.
35-летний Рибери весной продлил контракт с "Баварией" еще на год. При этом сам футболист чувствует в себе силы играть до 38 лет. В нынешнем сезоне бывший полузащитник сборной Франции сыграл два матча и забил один мяч.
"Я хочу играть до 38 лет. Вполне могу себе представить такое. Этот клуб — моя семья, после завершения карьеры могу вернуться сюда в другом качестве. У меня отличные отношения с Нико Ковачем, он отводит меня в сторону и объясняет ситуацию, нет никаких проблем с этим. Он точно знает, сколько игрового времени мне дать и может достучаться до каждого в команде. Когда я с кем-то уживаюсь, они могут на меня рассчитывать. Для меня общение — это самое главное, есть вещи, о которых ты должен поговорить", — приводит слова Рибери сайт Чемпионат.com.