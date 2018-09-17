Гризманн сравнил себя с Роналду и Месси

Гризманн: «Я за одним столом с Месси и Роналду»

Когда-то футболист заявил, что хочет сидеть за столом, за которым едят Месси и Роналду.

Гризманна спросили, сидит ли он сейчас за одним столом с аргентинцем и португальцем.

«Да, я так думаю. И я знаю, что другие игроки обязательно придут. Мне нравится за этим столом, но я также знаю, что могу добиться лучше. Хочу прогрессировать, хочу выигрывать, и хочу продолжать, демонстрируя ту же игру.