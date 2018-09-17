Дзюба высказался об употреблении допинга

Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал заявления иностранных СМИ о том, что российских футболистов необходимо проверить на допинг.

"Так нас больше всех в мире проверяли — и ни одной положительной пробы. Поэтому это просто разговоры ни о чем. Так, политика", — цитирует Дзюбу "Афиша Daily".

Также футболист ответил на вопрос о том, что является для него стимулирующим эффектом

"Не знаю. Я просто хочу всегда побеждать. Победы — мой допинг", — сказал футболист.

Ранее Дзюба выразил желание сыграть на Открытом чемпионате Санкт-Петербурга по теннису.