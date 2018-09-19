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В «Спартаке» начался бунт
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В «Спартаке» начался бунт 

Lenta.ru + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболисты московского «Спартака» устроили бунт против главного тренера Массимо Карреры. Об этом сообщил бывший теннисист, болельщик клуба Евгений Кафельников в своем Twitter.
По информации спортсмена, лидерами заговора стали Денис Глушаков, отстраненный от основного состава, Дмитрий Комбаров и Александр Самедов.
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«Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников. Сразу видно, кто из чего сделан», — написал Кафельников.
В комментарии «Спорт-Экспрессу» теннисист отказался называть свои источники. На вопрос о том, контактируют ли они с раздевалкой «Спартака», Кафельников ответил: «Допустим, что так».
18 августа сообщалось, что Глушаков и защитник Андрей Ещенко были выведены из состава команды по решению Карреры. Оба футболиста не попали в список игроков, которые отправились на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом».
При Каррере «Спартак» в сезоне-2016/17 стал чемпионом России. В прошлом сезоне команда заняла третье место в национальном чемпионате. Красно-белые не смогли квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив по итогам двух матчей греческому ПАОК.
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