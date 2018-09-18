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Ещенко и Глушакова распекли за «оскорбление» Карреры
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Ветеран «Спартака» раскритиковал Ещенко и Глушакова за «оскорбление» Карреры 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Twitter
Легендарный футболист московского "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал скандальное стихотворение актера Дмитрия Назарова, передает "Чемпионат.com".
Назарова после поражения "Спартака" в матче 7-го тура чемпионата России в своем инстаграме опубликовал видеозапись с прочтением стихотворения, в котором критиковал главного тренера команды Массимо Карреру. Как заметили позднее пользователи социальной сети, пост лайкнули игроки красно-белых Денис Глушаков и Андрей Ещенко.
"Ещенко и Глушаков — молодые ребята, которые не ведают, что творят. Я понимаю, что они обижены, что их не ставят в состав, но это не повод для того, чтобы оскорблять тренера. Мало ли что там сказал Назаров, он с головой не дружит, у нас много артистов, которые с головой не дружат, мы же все смотрим телевизор", — сказал Рейнгольд.
Ранее сообщалось, что Глушаков опроверг сообщения о конфликте с Каррерой.
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