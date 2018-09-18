Ещенко и Глушакова распекли за «оскорбление» Карреры

Ветеран «Спартака» раскритиковал Ещенко и Глушакова за «оскорбление» Карреры

Андрей Ещенко. Назарова после поражения "Спартака" в матче 7-го тура чемпионата России в своем инстаграме опубликовал видеозапись с прочтением стихотворения, в котором критиковал главного тренера команды Массимо Карреру. Как заметили позднее пользователи социальной сети, пост лайкнули игроки красно-белых Денис Глушаков

"Ещенко и Глушаков — молодые ребята, которые не ведают, что творят. Я понимаю, что они обижены, что их не ставят в состав, но это не повод для того, чтобы оскорблять тренера. Мало ли что там сказал Назаров, он с головой не дружит, у нас много артистов, которые с головой не дружат, мы же все смотрим телевизор", — сказал Рейнгольд.

Ранее сообщалось, что Глушаков опроверг сообщения о конфликте с Каррерой.