Семак признал провал трансферной кампании «Зенита»

"Я уже говорил, причем много раз, по поводу того, хватает игроков или нет. Мы неудачно провели трансферную кампанию. Моя задача как тренера — работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны.

У нас была небольшая вариативность. Ждем возвращения травмированных футболистов, с помощью которых появится возможность ротации и изменения игровой модели", — приводит слова российского специалиста официальный сайт клуба.

В это межсезонье клуб с берегов Невы ограничился подписанием контракта с воспитанником туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио

Ранее Семак рассказал о своих ожиданиях от старта "Зенита" в Лиге Европы.