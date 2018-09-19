Семак признал провал трансферной кампании «Зенита» 

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча Лиги Европы против датского "Копенгагена" признал, что сине-бело-голубые не смогли эффективно проявить себя в минувшее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
"Я уже говорил, причем много раз, по поводу того, хватает игроков или нет. Мы неудачно провели трансферную кампанию. Моя задача как тренера — работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны.
У нас была небольшая вариативность. Ждем возвращения травмированных футболистов, с помощью которых появится возможность ротации и изменения игровой модели", — приводит слова российского специалиста официальный сайт клуба.
В это межсезонье клуб с берегов Невы ограничился подписанием контракта с воспитанником туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио.
Ранее Семак рассказал о своих ожиданиях от старта "Зенита" в Лиге Европы.