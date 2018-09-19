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Жена Глушакова прокомментировала развод
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Жена Глушакова прокомментировала развод с капитаном «Спартака» 

Газета.Ru + ещё 62 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Жена полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова Дарья прокомментировала появившийся в Интернете видеоролик, на котором ее муж запечатлен в бане с неизвестной девушкой, сообщает "Спорт-Экспресс".
"Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча "Спартака" с "Динамо".
Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно.
Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса — давно не секрет ни для кого в команде.
У нас была счастливая семья и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша, но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала", — заявил жена футболиста.
Ранее Глушаков рассказал о разводе со своей женой.
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