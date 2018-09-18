«Зенит» посмеялся над скандалом в «Спартаке»

"Зенит" отреагировал на скандал в московском "Спартаке" из-за стихотворения актера Дмитрия Назарова с критикой главного тренера красно-белых Массимо Карреры, сообщает "Советский спорт".
Петербургский клуб в своем твиттере опубликовал видео с тем, как наставник команды Сергей Семак читает стихи известной поэтессы Анны Ахматовой. При этом запись сопровождается хэштэгом #ТолькоХорошиеСтихи.
После поражения от "Ахмата" (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России Назаров опубликовал стихотворение, в котором назвал итальянского специалиста "гусем". Игроки столичного клуба Андрей Ещенко и Денис Глушаков лайкнули запись, из-за чего, по информации ряда российских СМИ, были отстранены от работы с основной командой.
Ранее сообщалось, что Ещенко убрал лайк с видео Назарова про Карреру.