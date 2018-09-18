«Зенит» посмеялся над скандалом в «Спартаке» из-за стихотворения

Петербургский клуб в своем твиттере опубликовал видео с тем, как наставник команды Сергей Семак читает стихи известной поэтессы Анны Ахматовой . При этом запись сопровождается хэштэгом #ТолькоХорошиеСтихи.

После поражения от "Ахмата" (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России Назаров опубликовал стихотворение, в котором назвал итальянского специалиста "гусем". Игроки столичного клуба Андрей Ещенко Денис Глушаков лайкнули запись, из-за чего, по информации ряда российских СМИ, были отстранены от работы с основной командой.

Ранее сообщалось, что Ещенко убрал лайк с видео Назарова про Карреру.