Ещё
Непомнящий покинул «Балтику»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Непомнящий покинул «Балтику» 

Спорт-Экспресс + ещё 27 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Валерий Непомнящий сообщил "СЭ", что он покинул пост главного тренера "Балтики". 75-летний специалист работал в клубе из Калининграда с июня 2018 года.
— Вы покинули пост главного тренера "Балтики"?
— Да, покинул.
На вопрос о том, кто будет руководить командой в домашней игре против "Ротора", которая состоится сегодня, тренер отвечать не стал.
По информации "СЭ", в этой встрече функции Непомнящего будет исполнять Валерий Климов, входивший в его штаб. Новым главным тренером может стать Игорь Ледяхов, который около двух недель назад ушел из "Ахмата".
Под руководством Непомнящего "Балтика" провела 11 матчей в Олимп-Первенстве ФНЛ, набрав 10 очков.
Спорт-Экспресс: последние новости
Евгений Кафельников: "Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры" Черышев вошел в заявку "Валенсии" на матч против "Ювентуса" Головин может дебютировать за "Монако" в матче с "Нимом"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Спартаке» начался бунт30
Глушакова застали в бане с проституткой35
Трагедия в семье Глушакова23
От игрока сборной России ушла жена из-за пьянства и измен48
Слишком горячие штучки6
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
03:24
Глушакова застали в бане с проституткой
Футбол
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
05:11
Тутберидзе раскрыла секреты Медведевой
Фигурное катание
01:45
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение