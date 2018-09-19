Непомнящий покинул «Балтику»

Валерий Непомнящий сообщил "СЭ", что он покинул пост главного тренера "Балтики". 75-летний специалист работал в клубе из Калининграда с июня 2018 года.

— Вы покинули пост главного тренера "Балтики"?

— Да, покинул.

На вопрос о том, кто будет руководить командой в домашней игре против "Ротора", которая состоится сегодня, тренер отвечать не стал.

По информации "СЭ", в этой встрече функции Непомнящего будет исполнять Валерий Климов , входивший в его штаб. Новым главным тренером может стать Игорь Ледяхов , который около двух недель назад ушел из "Ахмата".

Под руководством Непомнящего "Балтика" провела 11 матчей в Олимп-Первенстве ФНЛ, набрав 10 очков.