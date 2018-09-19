Ибрагимович дал совет Месси

Шведский нападающий клуба американской и канадской Главной лиги футбола (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович порекомендовал аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси перейти в клуб из североамериканского чемпионата, передает "Советский спорт".
На вопрос журналиста TMZ, должен ли Месси перейти в MLS, Ибрагимович ответил: "Абсолютно".
Сообщается, что владелец клуба "Интер Майами" Дэвид Бэкхем намерен сделать внушительное финансовое предложение аргентинскому футболисту в 2020 году и привлечь его в североамериканскую лигу.
Ранее Ибрагимович забил свой пятисотый мяч в карьере и провозгласил себя "богом голов".