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Ибрагимович дал совет Месси
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Ибрагимович посоветовал Месси перейти в MLS 

Газета.Ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Reuters
Шведский нападающий клуба американской и канадской Главной лиги футбола (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович порекомендовал аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси перейти в клуб из североамериканского чемпионата, передает "Советский спорт".
На вопрос журналиста TMZ, должен ли Месси перейти в MLS, Ибрагимович ответил: "Абсолютно".
Сообщается, что владелец клуба "Интер Майами" Дэвид Бэкхем намерен сделать внушительное финансовое предложение аргентинскому футболисту в 2020 году и привлечь его в североамериканскую лигу.
Ранее Ибрагимович забил свой пятисотый мяч в карьере и провозгласил себя "богом голов".
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