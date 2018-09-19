Ещё
«Спартак» вылетел в Вену без Глушакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» вылетел в Вену без Глушакова 

News.ru 1 час назад
Фото: vk.com/fcsm_official
Московский «Спартак» отправился в Вену на матч с «Рапидом». Игра состоится в рамках группового этапа Лиги Европы.
В состав делегации, как сообщает клубная пресс-служба, вошли 21 футболист. Обращает на себя внимание наличие в списке Александра Самедова и Лоренсо Мельгарехо. Оба игрока успели восстановиться после травм.
Кроме того, наставник «красно-белых» Массимо Каррера не взял на выезд защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова. Накануне обоих футболистов отстранили от тренировок из-за лайка в Instagram.
Матч «Рапид» — «Спартак» пройдет 20 сентября и начнётся в 19:55 по московскому времени.
News.ru: последние новости
Дзагоевы прокомментировали свои отношения Из основы «Спартака» вывели Глушакова и Ещенко Касильяс установил рекорд Лиги чемпионов
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От игрока сборной России ушла жена из-за пьянства и измен48
Чемпионку по кикбоксингу нашли мертвой1
Тутберидзе раскрыла секреты Медведевой12
Сборная России придумала прозвище Фернандесу
Медаль Медведевой на ОИ посчитали заслугой Загитовой8
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
05:11
Тутберидзе раскрыла секреты Медведевой
Фигурное катание
01:45
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение