«Спартак» вылетел в Вену без Глушакова

Московский «Спартак» отправился в Вену на матч с «Рапидом». Игра состоится в рамках группового этапа Лиги Европы.

В состав делегации, как сообщает клубная пресс-служба, вошли 21 футболист. Обращает на себя внимание наличие в списке Александра Самедова и Лоренсо Мельгарехо. Оба игрока успели восстановиться после травм.

Кроме того, наставник «красно-белых» Массимо Каррера не взял на выезд защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова . Накануне обоих футболистов отстранили от тренировок из-за лайка в Instagram.

Матч «Рапид» — «Спартак» пройдет 20 сентября и начнётся в 19:55 по московскому времени.